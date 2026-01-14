Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfall bei Nöpke - 26-Jähriger schwer verletzt, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Am Dienstag, 13.01.2026, hat ein 26-Jähriger bei einem Autounfall bei Neustadt am Rübenberge schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war in den Mittagsstunden mit seinem VW Passat kurz nach dem Ortseingang Nöpke von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 26-Jährige aus dem Landkreis Nienburg/Weser gegen 13:00 Uhr mit seinem VW Passat die Nöpker Straße/Kreisstraße (K) 301 aus nördlicher Richtung kommend. Kurz nach dem Ortseingang Nöpke verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gebäudemauer.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Möglicherweise musste der 26-Jährige einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und kam daher von der Fahrbahn ab.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Hergang oder einem anderen beteiligten Fahrzeug machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, ram

