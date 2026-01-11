Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Zwei Fahrzeuge kollidieren auf dem Bischofsholer Damm

Hannover (ots)

Am 10.01.2026 sind zwei Autos im Einmündungsbereich des Bischofsholer Damms und der Janusz-Korczak-Alle kollidiert. Eine 17-jährige Fahrzeuginsassin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 11:00 Uhr ein 19-jähriger mit einem BMW gemeinsam mit der 17-Jährigen den Bischofsholer Damm. Im Einmündungsbereich zur Janusz-Korczak-Allee bog der BMW-Fahrer nach links ab und wartete zunächst aufgrund von stockendem Verkehr im dortigen Gleisbereich auf die Weiterfahrt. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger Porschefahrer den Bischofsholer Damm aus Richtung der Lindemannallee und kollidierte mit dem BMW. Durch die Kollision wurde die Jugendliche leicht verletzt. Nach kurzer medizinischer Behandlung in einem hinzugezogenen Rettungswagen konnte die 17-Jährige entlassen werden.

Laut Unfallbeteiligten hielten zum Unfallzeitpunkt diverse weitere Verkehrsteilnehmende an der Unfallstelle und boten ihre Hilfe an.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise auch Ersthelfende gewesen sind und Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol

