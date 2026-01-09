Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gesuchte 19-Jährige wohlbehalten durch Polizei Hannover angetroffen

Hannover (ots)

Die seit nur wenigen Stunden öffentlich gesuchte 19-Jährige aus dem hannoverschen Innenstadtbereich konnte durch eine Streifenbesatzung der Polizei Hannover wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte die Gesuchte, gegen 21:50 Uhr, im Bereich der Königsworther Straße durch eingesetzte Polizeikräfte wohlbehalten angetroffen werden. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut und sie kann wieder in die Obhut ihrer Familie übergeben werden.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die ursprüngliche Meldung gelöscht./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell