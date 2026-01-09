Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Aufmerksame Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (08.01.) fiel einer Zeugin gegen 17:50 Uhr ein Pkw der Marke Mercedes aufgrund seiner Fahrweise auf. Da das Fahrzeug vermehrt Schlangenlinien fuhr und dabei sowohl in den Gegenverkehr als auch nach rechts auf den Gehweg geriet, alarmierte sie unverzüglich die Polizei.

Die Zeugin verfolgte das Fahrzeug über die Handstraße in Richtung Alte Wipperfürther Straße. Die eingesetzten Polizisten konnten das Fahrzeug wenig später an einer Wohnanschrift im Stadtteil Hebborn antreffen. Als die 42-jährige Fahrerin des Pkw nicht auf das Klopfen der Beamten an die Fensterscheibe reagierte, öffneten diese das Fahrzeug. Ihnen kam sofort starker Alkoholgeruch entgegen.

Während der anschließenden Kontrollsituation verhielt sich die 42-jährige Bergisch Gladbacherin unkooperativ. Sie weigerte sich, aus ihrem Fahrzeug auszusteigen und den Polizisten ihren Führerschein sowie die Fahrzeugpapiere auszuhändigen. Aufgrund ihrer zunehmend aggressiven Verhaltensweise mussten die Beamten die 42-Jährige schließlich aus dem Fahrzeug befördern und mittels Handfesseln fixieren.

Im Fahrzeug konnten die Polizisten daraufhin die gesuchten Ausweisdokumente sowie den Fahrzeugschein finden. Dabei fiel ihnen ebenfalls eine angebrochene Alkoholflasche auf. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs und diverser Ausfallerscheinungen, wurde der 42-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Diesen lehnte sie ab. Daraufhin wurde sie zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, um sie einer Blutprobenentnahme zu unterziehen. Im Anschluss daran konnte sie die Polizeiwache wieder verlassen.

Ihr Führerschein wurde durch die Polizisten sichergestellt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell