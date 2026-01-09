Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Absichtlich von Pkw angefahren - Fahrer wird mit Phantombild gesucht

Odenthal (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Konkret geht es um eine Straftat, die sich in der Nacht auf den 01.11.2025 in Altehufe ereignet hat. Dabei war ein 45-Jähriger aus Eikamp von einem Pkw angefahren worden. Bei der Fahndung nach dem Pkw-Fahrer soll jetzt ein Phantombild helfen.

Der 45-Jährige war zusammen mit einer Zeugin nachts gegen 01:35 Uhr zu Fuß auf einem Gehweg neben der Alte-Wipperfürther-Straße (B 506) unterwegs. Den beiden kam auf der Straße ein Pkw aus Fahrtrichtung Bechen entgegen. Nach ihren Angaben war der Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der 45-Jährige machte den Pkw-Fahrer auf dessen zu hohe Geschwindigkeit aufmerksam, indem er ein Bein leicht in Richtung der Straße streckte. Daraufhin wendete der Pkw-Fahrer und fuhr mit Vollgas auf dem Gehweg auf den Eikamper zu. Kurz vor dem Mann bremste er zwar auf etwa 25 km/h ab, fuhr aber weiterhin auf ihn zu. Der Fußgänger wurde von dem Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an, beleidigte den Mann und drohte ihm mit dem Tode. Danach fuhr er weiter in Richtung Bechen.

Der Fußgänger erlitt mehrere Prellungen und Brüche. Bei dem Pkw soll es sich um einen gold- oder silberfarbenen VW Touareg gehandelt haben. Das Kennzeichen ist unbekannt.

Nach dem Pkw-Fahrer wird gefahndet. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Von ihm wurde jetzt ein Phantombild erstellt. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/191211

Wer Hinweise zu dem Fahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell