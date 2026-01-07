Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Burscheid (ots)

Gestern Abend (06.01.), um kurz vor 21:00 Uhr, ist es im Bereich der Straße Blasberg (K 2) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Unfallursächlich könnte unter anderem der Einfluss von alkoholischen Getränken und anderen berauschenden Mitteln gewesen sein.

Eine 35-jährige Burscheiderin befuhr nach bisherigem Kenntnisstand mit ihrem Pkw der Marke Opel die Straße aus Richtung Nagelsbaum kommend bergauf in Richtung Paffenlöh.

Ein 56-jähriger Leverkusener mit Beifahrerin kam der Burscheiderin mit seinem Pkw der Marke Mazda innerhalb der geschlossenen Ortschaft entgegen und war in Fahrtrichtung Nagelsbaum unterwegs.

Die Fahrerin des Opel fuhr nach bisherigen Erkenntnissen an rechtsseitig parkenden Fahrzeugen vorbei und kollidierte dabei im Gegenverkehr mit dem Mazda des Leverkuseners.

Die Beifahrerin des Mazda, eine 54-jährige Leverkusenerin, wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam nach kurzer Behandlung vor Ort mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ebenfalls mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Mazda blieb unverletzt.

Bei der Unfallverursacherin ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln. Ein Atemalkoholvortest ergab 1,4 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Beide Pkw musste aufgrund der starken Beschädigungen und der ausgelösten Airbags abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten blieb die Unfallstelle mehr als 2 Stunden gesperrt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell