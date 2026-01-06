Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Leichlingen - Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen gestohlen

Bergisch Gladbach/Leichlingen (ots)

Unbekannte sind gestern (05.01.) in eine Wohnung in Bergisch Gladbach und in ein Haus in Leichlingen eingebrochen. Dabei stahlen sie unter anderem Schmuck, Bargeld und wertvolle Spielkarten.

Im Bergisch Gladbacher Stadtteil Moitzfeld informierten gestern (05.01.) Bewohner einer Wohnung am Platzer Höhenweg die Polizei. Sie hatten die Wohnung gestern Morgen gegen 06:30 Uhr verlassen. Als sie gegen 19:45 Uhr wieder nach Hause kamen, bemerkten sie den Einbruch. Unbekannte hatten die Balkontür aus Glas eingeschlagen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Räume in der Wohnung. Zu ihrem Diebesgut gehören Bargeld, Schmuck und wertvolle Spielkarten.

Ebenfalls gestern gab es einen Einbruch in Leichlingen. Hier waren unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Rothenberg eingebrochen. Der Bewohner war nachmittags gegen 17:45 Uhr zurückgekehrt und stellte den Einbruch fest. Diverse Schränke und Schubladen waren geöffnet, zudem befanden sich Hebelmarken an einem Fenster im Erdgeschoss. Der Bewohner hatte das Haus drei Stunden vorher verlassen. Ob etwas entwendet wurde, konnte er bei Eintreffen der Polizei noch nicht sagen.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Anzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

