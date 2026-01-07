Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Personen bei Verkehrsunfall an Autobahnauffahrt verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

An der Autobahnauffahrt A4 in Fahrtrichtung Olpe ereignete sich an heutigen Morgen (07.01.) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 42-jähriger Bergisch Gladbacher befuhr gegen 07:10 Uhr den Rather Weg aus Bensberg kommend und beabsichtigte an der Autobahnauffahrt auf die A4 in Richtung Olpe aufzufahren. Dabei übersah er eine 30-jährige Bergisch Gladbacherin, die mit ihrem VW geradeaus in Richtung Bensberg unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus. Zudem wurde der Mitsubishi des Bergisch Gladbachers auf einen Grünstreifen an der Autobahnauffahrt geschoben, während sich der VW der Rösratherin zunächst drehte und quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Die verletzten Pkw-Fahrer wurden am Unfallort durch Rettungskräfte erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr bestand bei beiden jedoch nicht.

Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine entsprechende Fachfirma abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Rather Weg auf Höhe der Autobahnauffahrt für rund eine Stunde beidseitig gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell