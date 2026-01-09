PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 93-Jähriger aus Vahrenwald wohlbehalten zurück

Hannover (ots)

Seit dem frühen Freitagmorgen, 09.01.2026, hat die Polizei nach einem vermissten Senior aus einer Wohneinrichtung in Hannover-Vahrenwald gesucht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6192915)

Der Vermisste ist am Nachmittag selbstständig und wohlbehalten zur Wohneinrichtung zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Das zur Ursprungsmeldung gehörende Foto des Seniors wurde zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

