POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Senior aus Pflegeeinrichtung vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Polizeiinspektion Hannover bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem seit Donnerstag, 08.01.2026, vermissten Senior um Mithilfe. Der 93-Jährige verließ in den Nachmittagsstunden eine Pflegeeinrichtung im Stadtteil Vahrenwald und kehrte bis zum Abend nicht zurück. Aufgrund einer Erkrankung sowie den aktuell herrschenden Witterungsbedingungen besteht eine akute Eigengefährdung. Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover meldete eine Pflegereinrichtung an der Schleswiger Straße am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr den Senior bei der Polizei als vermisst, nachdem dieser um circa 14 Uhr das Haus verlassen hatte und entgegen früherer Gewohnheiten verschwunden geblieben war. Aufgrund einer bestehenden Erkrankung und der Notwendigkeit, regelmäßig Medikamente einzunehmen, ist eine Gefährdung des Mannes anzunehmen. Hinzu kommen die widrigen Wetterbedingungen zum Zeitpunkt seines Verschwindens.

Trotz umfassender Suchmaßnahmen sowohl in der Einrichtung als auch im Stadtgebiet Hannover blieb der 93-Jährige bis zum frühen Freitagmorgen verschwunden, weshalb die Polizei durch die Öffentlichkeitsfahndung nun auch die Bevölkerung um Unterstützung bittet. Bis in die Nacht hinein abgesucht wurde unter anderem auch der Stadtfriedhof in Stöcken, den der Vermisste aufgrund familiärer Bezüge in der Vergangenheit regelmäßig aufsuchte.

Wer hat den vermissten Gerhard T. gesehen und kann Angaben zu seinem Verbleib machen? Der Senior ist 1,65 Meter groß und von normaler Statur. Zuletzt wirkte er schlanker als auf dem zugehörigen Foto. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Mann mit einem schwarzen bzw. dunklen Mantel, einer schwarzen Hose sowie mit Lederschuhen bekleidet. Darüber hinaus trug er eine Kappe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2715 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /ram

