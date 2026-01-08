PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: 46-jährige Frau kollabiert und muss reanimiert werden - Polizei sucht unbekannte Ersthelfende

Hannover (ots)

Am Freitag, 02.01.2026, ist eine 46 Jahre alte Frau auf der Verteilerebene der Stadtbahn-Haltestelle Hannover-Steintor krankheitsbedingt zusammengebrochen. Durch das beherzte Eingreifen von Ersthelfenden sowie der alarmierten Polizei konnte die Frau reanimiert werden. Nun sucht die Polizei die Ersthelfenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte verlor die 46-Jährige gegen 13:50 Uhr das Bewusstsein. Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen fassten sich ein Herz und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Sie leisteten Erste Hilfe, bis die Polizei eintraf. Diese übernahmen die Reanimation, die anschließend von den Rettungskräften der Berufsfeuerwehr fortgeführt wurde. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei findet das couragierte Verhalten vorbildlich und würde sich freuen, wenn sich die noch unbekannten Ersthelfenden beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2820 melden würden. /nash, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Natalia Shapovalova
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

