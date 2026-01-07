Polizeidirektion Hannover

POL-H: Oststadt: 62-Jähriger am Andreas-Hermes-Platz angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

In der Nacht vom Samstag, 27.12.2025, auf Sonntag, 28.12.2025, ist ein 62-jähriger Hannoveraner am Andreas-Hermes-Platz durch mehrere unbekannte Personen geschlagen und dabei verletzt worden. Die Polizeiinspektion Hannover ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover wurde der 62-Jährige gegen 02:00 Uhr von drei unbekannten Männern angegriffen und geschlagen. Der Angegriffene begab sich zur medizinischen Versorgung zunächst in ein Krankenhaus und erstattete im Nachgang Strafanzeige.

Näher beschreiben konnte er die Angreifer nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2720 an die Polizeiinspektion Hannover zu wenden. /ms, nash

