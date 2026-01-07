Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunkkontrolle des Güterverkehrs: Lkw-Fahrer saß 114 Mal ohne Fahrerlaubnis am Steuer von Sattelzug

Hannover (ots)

Bei einer Schwerpunktkontrolle des Güterverkehrs hat die Polizei Hannover am Dienstag, 06.01.2026, auf der Autobahn 2 einen notorischen Verkehrssünder gestoppt. Dem 40 Jahre alten Lkw-Fahrer konnten die Beamten nachweisen, dass dieser weit mehr als 100 Mal ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer saß und einen tonnenschweren Sattelzug lenkte. Darüber hinaus ahndeten die Kontrolleure bei weiteren Überprüfungen diverse Verstöße, unter anderem wegen mangelnder Ladungssicherung.

Im Rahmen einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Besondere Dienste am Dienstag auf einem Rasthof bei Garbsen den Schwerlastverkehr in den Fokus. Besonderes Augenmerk bei den Kontrollen legten die Polizeibeamtinnen und -beamten auf die Ladungssicherung. Insgesamt wurden 32 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest und fertigten entsprechende Anzeigen. Sechs Mal war die Ladung nicht gemäß geltender Vorschriften gesichert, jeweils zwei Mal ahndete die Polizei Verstöße gegen das Überholverbot sowie wegen Überladung der Fahrzeuge. Zudem wurde in fünf Fällen gegen Sozialvorschriften verstoßen.

Besonders gravierend endete die Kontrolle eines 40 Jahre alten Fahrers eines Sattelzugs. Die Beamtinnen und Beamten stellten nicht nur fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Überprüfung ergab zudem zweifelsfrei, dass er ohne Fahrerlaubnis mindestens 114 Mal unerlaubt am Steuer saß und tonnenschwere Fahrzeuge bewegte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem behielt die Polizei eine Sicherheitsleistung ein, da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat. /ram, pol

