Polizeidirektion Hannover

POL-H: 37-Jähriger bei Verkehrsunfall auf Westschnellweg tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Dienstagvormittag, 06.01.2026, ist ein 37-jähriger Mann aus Hannover bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 6 in Richtung Garbsen tödlich verletzt worden. Zwei Mitfahrende wurden verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 37-Jährige mit einem BMW 5er gegen 10:45 Uhr den Westschnellweg / die B6 in Fahrtrichtung Garbsen. In dem Fahrzeug befanden sich zudem eine 29-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann, beide ebenfalls aus Hannover. Nach einem Fahrstreifenwechsel nördlich der Stöckener Straße kam der BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Wucht gegen einen Baum.

Der 37-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass die alarmierten Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen konnten. Der Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen, die 29-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Aufräumarbeiten musste die B6 in Fahrtrichtung Garbsen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell