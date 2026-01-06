Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 59-Jährige aus Krankenhaus in Hannover-Südstadt vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hannover

Die Polizei Hannover sucht seit Dienstagmorgen, 06.01.2026, nach einer 59-jährigen Frau, die aus einem Krankenhaus im hannoverschen Stadtteil Südstadt vermisst wird. Die Frau befand sich dort in medizinischer Behandlung und verließ das Krankenhaus, obwohl sie noch nicht entlassen war. Aufgrund eines bestehenden Krankheitsbildes schließt die Polizei eine gegenwärtige Lebensgefahr nicht aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover wurde das Verschwinden der 59-jährigen Isabel D. am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entfernte sich die Frau vermutlich bereits gegen 03:00 Uhr unbemerkt aus dem Krankenhaus. Eine weitere medizinische Behandlung ist dringend erforderlich.

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Weder an ihrer Wohnanschrift noch an bekannten Kontaktadressen konnte die Vermisste angetroffen werden. Nach aktuellen Erkenntnissen hält sich die Frau regelmäßig im Stadtgebiet von Hannover in Bahnhofsnähe auf.

Aufgrund der akuten gesundheitlichen Gefährdung fahndet die Polizei nun öffentlich mithilfe eines Fotos nach Isabel D. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Vermisste Isabel D. ist ca. 1,65 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat schulterlange graue Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine graue Jogginghose. Zudem weist sie zwei auffällige Hämatome im Stirnbereich auf.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder sie gesehen haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /trim, nash

