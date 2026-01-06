PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 59-Jährige aus hannoverschem Krankenhaus am Hauptbahnhof aufgegriffen

Hannover (ots)

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau, die aus einem Krankenhaus in der hannoverschen Südstadt vermisst worden war, wurde diese wohlbehalten am Hauptbahnhof Hannover angetroffen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6191150).

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Lahe konnte die zunächst Vermisste wohlbehalten durch Kräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof angetroffen. Die Gründe des Verschwindens und des Aufenthalts am Hauptbahnhof sind zurzeit noch unklar.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. Die Fotos aus der ursprünglichen Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

