Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Fußgängerin kollidiert mit Pkw - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Dienstagnacht, 06.01.2026, ist eine junge Frau, die mit einem Hund im Bereich der Berliner Allee spazieren war, bei einem Verkehrsunfall mit einem VW Golf leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls - insbesondere zur Ampelschaltung im Bereich der Einmündung Königstraße/ Berliner Allee.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover überquerte die 19-jährige Fußgängerin mit einem Hund gegen 22:00 Uhr die Fahrbahn im Einmündungsbereich zwischen der Königstraße und der Berliner Allee. Eine 46-jährige VW-Fahrerin befuhr zeitgleich die Königstraße und bog nach links in die Berliner Allee ein. Dabei kollidierte die 46-Jährige mit der 19-Jährigen und verletzte diese und den Hund.

Sofort alarmierte Rettungskräfte transportierten die junge Frau in ein Krankenhaus. Dort konnte die Leichtverletzte zeitnah wieder entlassen werden. Die Hundehalterin erschien ebenso am Unfallort und brachte den verletzten Hund in eine Tierklinik. Die 46-jährige Fahrerin blieb bei dem Unfall körperlich unversehrt.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere der Ampelschaltung in dem Bereich machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell