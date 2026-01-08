Polizeidirektion Hannover

POL-H: Badenstedt: Versuchter Tankstellenüberfall - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 06.01.2026, haben zwei bislang unbekannte Täter versucht, eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Badenstedt zu überfallen. Da der Nachtschalter bereits in Betrieb war, gelangten die Männer nicht in das Gebäude und flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover begaben sich die beiden Unbekannten gegen 19:00 Uhr zu einer Tankstelle an der Badenstedter Straße und versuchten, über den Haupteingang in den Verkaufsraum zu gelangen. Einer der Männer hielt dabei ein Messer in der Hand. Die 28-jährige Angestellte hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits die Eingangstür geschlossen und den Nachtschalter in Betrieb genommen. Als die Täter bemerkten, dass sie den Verkaufsraum nicht betreten konnten, verließen sie das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Die 28-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der erste Täter ist schwarz und etwa 1,60 Meter groß. Er trug eine weiße Jacke mit dunkler Kapuze.

Der Komplize ist etwa 1,65 Meter groß und war mit einer dunklen Winterjacke bekleidet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den beschriebenen Personen oder zur Fluchtrichtung der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell