PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Badenstedt: Versuchter Tankstellenüberfall - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 06.01.2026, haben zwei bislang unbekannte Täter versucht, eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Badenstedt zu überfallen. Da der Nachtschalter bereits in Betrieb war, gelangten die Männer nicht in das Gebäude und flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover begaben sich die beiden Unbekannten gegen 19:00 Uhr zu einer Tankstelle an der Badenstedter Straße und versuchten, über den Haupteingang in den Verkaufsraum zu gelangen. Einer der Männer hielt dabei ein Messer in der Hand. Die 28-jährige Angestellte hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits die Eingangstür geschlossen und den Nachtschalter in Betrieb genommen. Als die Täter bemerkten, dass sie den Verkaufsraum nicht betreten konnten, verließen sie das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Die 28-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der erste Täter ist schwarz und etwa 1,60 Meter groß. Er trug eine weiße Jacke mit dunkler Kapuze.

Der Komplize ist etwa 1,65 Meter groß und war mit einer dunklen Winterjacke bekleidet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den beschriebenen Personen oder zur Fluchtrichtung der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 16:20

    POL-H: Oststadt: 62-Jähriger am Andreas-Hermes-Platz angegriffen - Polizei sucht Zeugen

    Hannover (ots) - In der Nacht vom Samstag, 27.12.2025, auf Sonntag, 28.12.2025, ist ein 62-jähriger Hannoveraner am Andreas-Hermes-Platz durch mehrere unbekannte Personen geschlagen und dabei verletzt worden. Die Polizeiinspektion Hannover ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:02

    POL-H: Hannover-Mitte: Fußgängerin kollidiert mit Pkw - Zeugen gesucht

    Hannover (ots) - In der Dienstagnacht, 06.01.2026, ist eine junge Frau, die mit einem Hund im Bereich der Berliner Allee spazieren war, bei einem Verkehrsunfall mit einem VW Golf leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls - insbesondere zur Ampelschaltung im Bereich der Einmündung Königstraße/ Berliner Allee. Nach bisherigen Erkenntnissen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren