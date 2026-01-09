Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: Verdacht des illegalen Glücksspiels - Polizei stellt Spielautomaten und Bargeld sicher

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 07.01.2026, haben Einsatzkräfte in einem Café in der Alten Bahnhofstraße in Wunstorf mehrere mutmaßlich illegal betriebene Spielautomaten sowie Bargeld sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Wunstorf meldeten Anwohnende gegen 21:15 Uhr einen ordnungswidrig geparkten Pkw, der die Ein- und Ausfahrt eines Grundstücks blockierte. Da davon auszugehen war, dass sich der Halter des Fahrzeugs in einem nahegelegenen Café aufhielt, suchten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das Lokal auf.

Beim Betreten stellten sie im Café Spielautomaten fest, die augenscheinlich ohne erforderliche Genehmigung betrieben wurden. Insgesamt befanden sich 16 Personen in den Räumlichkeiten. Keiner der Anwesenden erklärte sich für die Spielautomaten verantwortlich. Drei Männer im Alter von 21, 26 und 28 Jahren waren aber erkennbar für die Bewirtung der Gäste zuständig. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen sie. Die weiteren Ermittlungen zu den Verantwortlichen dauern an.

Die Einsatzkräfte stellten vier Spielautomaten sowie bei dem 28-Jährigen knapp 5.000 Euro Bargeld sicher.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels dauern an. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell