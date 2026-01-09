Polizeidirektion Hannover

POL-H: Brink-Hafen: Jugendliche ohne Fahrerlaubnis mit Opel Corsa unterwegs

Hannover (ots)

Am Montagmittag, 05.01.2026, haben Einsatzkräfte der Polizei zwei Minderjährige in einem nicht zugelassenen Opel Corsa angetroffen. Wie sich herausstellte, waren sie mit dem Fahrzeug zuvor in einem Gewerbegebiet in Brink-Hafen gefahren. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Strafverfahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fiel Kräften der Spezialisierten Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Besondere Dienste gegen 12:00 Uhr im Bereich Wohlenbergstraße ein abgestellter Opel Corsa mit zwei augenscheinlich minderjährigen Personen im Inneren auf. Die Jugendlichen, 16 und 17 Jahre alt, hatten das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Auffällig war, dass sich auf dem Auto - im Gegensatz zu anderen geparkten Fahrzeugen - keine Schneedecke befand und die Motorhaube noch warm war. Zudem hielt einer der Jugendlichen den Fahrzeugschlüssel in der Hand.

Auf Nachfrage gaben die Jugendlichen zunächst an, lediglich im Fahrzeug gesessen zu haben, um sich aufzuwärmen. Bei der Überprüfung der angebrachten Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese entstempelt und ursprünglich einem VW Golf aus dem familiären Umfeld eines der Jugendlichen zugeordnet waren. Der Opel Corsa selbst war weder zugelassen noch versichert und wurde bereits vor geraumer Zeit durch den letzten Halter abgemeldet.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sichteten die Einsatzkräfte eine Videoüberwachungsanlage in der Nähe. Auf den Aufnahmen war zweifelsfrei zu erkennen, dass die Jugendlichen das Fahrzeug zuvor abwechselnd über mehrere Minuten im Gewerbegebiet bewegt hatten. Eine von ihnen genannte dritte Person, von der sie das Fahrzeug angeblich erwerben wollten, war auf den Bildern nicht zu sehen.

Gegen die beiden Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß gegen die Versicherungspflicht, Kennzeichenmissbrauch und der unbefugten Ingebrauchnahme von Kraftfahrzeugen eingeleitet.

Die Fahrzeugschlüssel sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen, der sich im Fahrzeug befand. Die Ermittlungen dauern an. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell