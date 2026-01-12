Polizeidirektion Hannover

POL-H: Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall auf der A 7 - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein 47-jähriger Falschfahrer hat am Sonntagabend, 11.01.2026, auf der Autobahn (A) 7 zwischen Kirchhorst und Großburgwedel einen Verkehrsunfall verursacht. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es, nachdem der Mann mit seinem Opel Corsa mitten auf der Autobahn gewendet hatte und entgegen der Fahrtrichtung gefahren war. Drei weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 47-Jährige gegen 20:00 Uhr mit seinem Opel Corsa die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen dem Autobahnkreuz Kirchhorst und der Anschlussstelle Großburgwedel wendete er plötzlich sein Fahrzeug auf der Autobahn und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auf dem linken Fahrstreifen kollidierte er daraufhin mit drei hintereinander fahrenden Fahrzeugen - einem Skoda Octavia, einem Audi A3 und einem Audi A4 -, die ordnungsgemäß in Richtung Hamburg unterwegs waren.

Der Falschfahrer sowie die 23 Jahre alte Fahrerin des Audi A3 und der 28-jährige Fahrer des Audi A4 erlitten leichte Verletzungen. Der 22 Jahre alte Fahrer des Skoda Octavia blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.

Bei dem 47-Jährigen ergaben sich vor Ort Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung. Er verweigerte einen freiwilligen Atemalkoholtest, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher, da mit dessen Entzug gerechnet wird. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro wurde der Mann vorerst auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Fahrweise des Opel-Fahrers vor dem Unfall, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, ram

