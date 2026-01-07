Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Wasserrohrbruch unter der Bochumer Straße

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 21:45 Uhr zu einem Wasserrohrbruch an der Bochumer Straße alarmiert. Unter der Fahrbahn im Kreuzungsbereich mit der Straße "Auf Brockhausen" traten große Mengen Wasser aus. Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab und öffnete mehrere Straßeneinläufe, damit das Wasser bei den kalten Temperaturen besser in die Kanalisation geführt werden konnte. Der zuständige Energieversorger schieberte die betroffene Leitung ab. In dessen Folge waren anliegende Wohnhauser auch nicht mehr mit Trinkwasser versorgt.

Die Bereitschaft des städtischen Bauhofs rückte ebenfalls mit einem Streufahrzeug an, um die entstandene Glätte durch das Ausbringen von Streusalz zu mindern.

Noch in der Nacht wurde ein durch die AVU beauftragtes Tiefbauunternehmen tätig, um die Fahrbahn auf der Bochumer Straße zu öffnen.

Nachdem stationäre Absperrmaßnahmen durch selbiges Unternehmen eingerichtet worden waren, konnte der Einsatz für die Feuerwehr um 0:15 Uhr beendet werden.

Bei redaktionellen Rückfragen zur Dauer der Baumaßnahmen und etwaigen Einschränkungen für angrenzende Haushalte und den Straßenverkehr wird um direkte Nachfrage bei der Pressestelle der AVU bzw. der Stadt Sprockhövel gebeten.

Fotos: Höffken / Feuerwehr Sprockhövel

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell