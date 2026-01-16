PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Weißer Mercedes-Benz in Hannover-Badenstedt entwendet

POL-H: Zeugen gesucht: Weißer Mercedes-Benz in Hannover-Badenstedt entwendet
Hannover (ots)

Am Donnerstag, 15.01.2026, ist in Hannover-Badenstedt ein weißer Mercedes-Benz ML 350 entwendet worden. Die Polizei Hannover bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Fahrzeug und den noch unbekannten Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ stellte der 30-jährige Fahrzeughalter sein Auto am 15.01.2026 gegen 08:50 Uhr in der Namibia-Allee ab. Als er gegen 10:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses bereits gestohlen worden.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes-Benz ML 350. Auffällig an dem Fahrzeug ist ein Aufkleber von Galatasaray Istanbul, der am rechten Heck des Fahrzeugs angebracht ist.

Der vorläufige Vermögensschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Bisherige Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder einer Identifizierung der noch unbekannten Täter. Deswegen bittet die Polizei Hannover nun Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem aktuellen Abstellort des Fahrzeuges machen können, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

