Polizeidirektion Hannover

POL-H: Isernhagen (NB): Zwei Unbekannte überfallen Supermarktmitarbeiter - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Freitag, 16.01.2026, haben zwei bislang unbekannte Männer einen Mitarbeiter eines Supermarktes in Isernhagen (NB) bedroht und Bargeld erbeutet. Der 18-jährige Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten die beiden Männer am Freitagabend gegen 19:55 Uhr einen Supermarkt in der Straße "Am Ortfelde" in Isernhagen (NB). Einer der Täter bedrohte den 18-jährigen Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Angestellte kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchteten beide Täter, möglicherweise auf Fahrrädern, mit der Beute in unbekannte Richtung. Obwohl die Polizei unverzüglich mit zahlreichen Streifenwagen nach den Tätern fahndete, konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich offenbar keine Kunden in dem Geschäft.

Der erste Täter wird zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug dunkle Kleidung. Sein Gesicht war durch eine Maskierung verdeckt.

Sein Komplize ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine graue Mütze und einen schwarzen Rucksack. Sein Gesicht war ebenfalls maskiert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur Fluchtrichtung der Täter oder zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Es handelt sich um den zweiten Überfall auf diesen Supermarkt innerhalb dieses Monats. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Über die Tat Anfang Januar berichteten wir unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6191113 /trim, nash

