Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundestraße (B) 65: Drei Schwerverletzte bei Unfall mit vier Autos in Stemmen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Samstagnachmittag, 17.01.2026, sind bei einem Unfall auf der B 65 in Barsinghausen sieben Personen verletzt worden. In Höhe Stemmen kollidierten vier Fahrzeuge, wobei drei Insassen schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr gegen 15:45 Uhr ein 82-jähriger Wennigser mit seinem Toyota Yaris Cross die B 65 aus Nordgoltern kommend in Richtung Göxe. Direkt hinter ihm folgte ein 87-jähriger Osnabrücker in einem Mercedes-Benz A160. In der Gegenrichtung waren zu diesem Zeitpunkt eine 78-jährige Hannoveranerin in einem Opel Vectra sowie ein 73-jähriger Barsinghäuser in einem Nissan Note unterwegs. Der 87-jährige Mercedes-Fahrer scherte plötzlich zum Überholen des Toyota auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kollidierte er zunächst seitlich mit dem entgegenkommenden Opel der 78-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes zurück auf seine ursprüngliche Richtungsfahrbahn und stieß mit dem Toyota des 82-Jährigen zusammen.

In der Folge wurde der Mercedes erneut auf die Gegenfahrbahn gedrückt und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Nissan Note zusammen. Durch diesen heftigen Zusammenstoß drehte sich der Mercedes mehrfach auf der Fahrbahn und kollidierte ein weiteres Mal mit dem Toyota. Der Nissan des 73-Jährigen schleuderte infolge der Kollision auf den rechts an seinen Fahrstreifen angrenzenden Radweg.

Der 87-Jährige im Mercedes sowie der 73-jährige Fahrer des Nissan und seine 75-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Fahrerin des Opel Vectra, ihre zwei Mitfahrer (ein 87-jähriger Hannoveraner und eine 82-jährige Barsinghäuserin) sowie der Fahrer des Toyota kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle sieben beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 87-jährigen Osnabrückers. Die Beamten ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 20:30 Uhr voll gesperrt. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit 27.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des Mercedes-Fahrers machen können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell