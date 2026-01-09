PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Mit Schreckschusspistole, Schlagstock und Cuttermesser unterwegs
Zoll stoppt Fahrzeug auf der BAB 30 bei Tecklenburg

HZA-MS: Mit Schreckschusspistole, Schlagstock und Cuttermesser unterwegs / Zoll stoppt Fahrzeug auf der BAB 30 bei Tecklenburg
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Münster (ots)

Eine Schreckschusspistole, einen Teleskopschlagstock sowie ein Cuttermesser entdeckte der Zoll am Mittwochabend (07.01.2026) in einem Transporter auf der Bundesautobahn 30 bei Tecklenburg. Da der Fahrer zudem alkoholisiert war, durfte er seine Fahrt nicht fortsetzen.

Eine Zollstreife des Hauptzollamts Münster hatte das Fahrzeug von der Autobahn auf einen Parkplatz zur Kontrolle herausgezogen. Unter einem zwischen Fahrer- und Beifahrersitz festgeklemmten Stuhl fanden die Zöllnerinnen und Zöllner eine vermeintliche Schusswaffe sowie im Griffbereich der Tür einen Teleskopschlagstock. Bei der weiteren Durchsuchung entdeckten die Beamten in der Kleidung des Mannes ein Cuttermesser. Die Schusswaffe stellte sich bei näherer Betrachtung als Schreckschusspistole heraus.

Der Zoll zog für die weitere Bearbeitung die Autobahnpolizei Lotte als zuständige Behörde hinzu. Diese leitete ein Strafverfahren wegen des Führens einer Schreckschusswaffe ohne Erlaubnisschein sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Teleskopschlagstocks gegen den Mann ein. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer zudem 0,8 Promille.

Die Polizei untersagte dem Fahrer daraufhin die Weiterfahrt und nahm ihn für weitere Maßnahmen mit auf die Dienststelle in Lotte.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Münster
Verena John
Telefon: 0251/4814-1306
E-Mail: presse.hza-muenster@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Münster
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren