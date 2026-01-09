Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Mit Schreckschusspistole, Schlagstock und Cuttermesser unterwegs

Zoll stoppt Fahrzeug auf der BAB 30 bei Tecklenburg

Münster (ots)

Eine Schreckschusspistole, einen Teleskopschlagstock sowie ein Cuttermesser entdeckte der Zoll am Mittwochabend (07.01.2026) in einem Transporter auf der Bundesautobahn 30 bei Tecklenburg. Da der Fahrer zudem alkoholisiert war, durfte er seine Fahrt nicht fortsetzen.

Eine Zollstreife des Hauptzollamts Münster hatte das Fahrzeug von der Autobahn auf einen Parkplatz zur Kontrolle herausgezogen. Unter einem zwischen Fahrer- und Beifahrersitz festgeklemmten Stuhl fanden die Zöllnerinnen und Zöllner eine vermeintliche Schusswaffe sowie im Griffbereich der Tür einen Teleskopschlagstock. Bei der weiteren Durchsuchung entdeckten die Beamten in der Kleidung des Mannes ein Cuttermesser. Die Schusswaffe stellte sich bei näherer Betrachtung als Schreckschusspistole heraus.

Der Zoll zog für die weitere Bearbeitung die Autobahnpolizei Lotte als zuständige Behörde hinzu. Diese leitete ein Strafverfahren wegen des Führens einer Schreckschusswaffe ohne Erlaubnisschein sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Teleskopschlagstocks gegen den Mann ein. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer zudem 0,8 Promille.

Die Polizei untersagte dem Fahrer daraufhin die Weiterfahrt und nahm ihn für weitere Maßnahmen mit auf die Dienststelle in Lotte.

