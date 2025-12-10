Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zoll prüft Massagesalon im Kreis Borken

Unerlaubte Beschäftigung von Ausländerinnen, Schwarzarbeit, illegale Prostitution - in einem Massagesalon im Kreis Borken gab es viel zu beanstanden

Münster (ots)

Insgesamt drei Beschäftigte traf der Zoll bei einer Kontrolle am Montag (08.12.2025) in einem Massagesalon im nördlichen Kreis Borken an. Nur eine der drei Frauen durfte aber einer Erwerbstätigkeit in Deutschland nachgehen. Die anderen beiden befinden sich in einem laufenden Asylverfahren und dürfen derzeit nicht arbeiten.

Außerdem hatte der Inhaber des Massagesalons alle drei Frauen nicht zur Sozialversicherung angemeldet, zahlte für sie also keine Beiträge in die Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung ein.

Der Zoll leitete deshalb entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Arbeitgeber und die beiden unerlaubt Beschäftigten ein.

Daneben stellten die Zöllnerinnen und Zöllner gemeinsam mit der Prostitutionsschutzbeauftragten des Kreises Borken fest, dass die Arbeitnehmerinnen in dem Massagesalon auch der unerlaubten Prostitution nachgingen. Das weitere Verfahren in diesem Fall führt der Kreis Borken.

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell