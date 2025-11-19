Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Kaffeeschmuggel: Zoll entdeckt Kleintransporter in Oeding mit 200 Kilogramm Kaffee Steuerstrafverfahren gegen Mann aus Bremen eingeleitet

Münster / Oeding (ots)

Einen nicht alltäglichen Aufgriff machten in der vergangenen Woche Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Münster in Oeding: Bei der Kontrolle eines Kleintransporters entdeckten die Zöllner auf der Ladefläche zehn Kartons mit insgesamt 200 Kilogramm Kaffeepulver.

Da der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters zuvor aus den Niederlanden eingereist war und keine zollrechtlichen Papiere vorlegen konnte, leiteten die Beamten ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann aus Bremen ein. Darüber hinaus fertigten die Zöllner einen entsprechenden Steuerbescheid in Höhe der noch zu entrichtenden Kaffeesteuer von insgesamt 438 Euro.

"Grundsätzlich haben wir innerhalb der EU zwar den freien Warenverkehr. Allerdings sind die Verbrauchsteuern, zu welcher auch die Kaffeesteuer gehört, innerhalb der EU nicht harmonisiert. Deshalb können Privatpersonen lediglich zehn Kilogramm Kaffee steuerfrei von den Niederlanden nach Deutschland einführen. Wird diese Menge überschritten, fällt die Kaffeesteuer an", weiß Britta Flothmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster, zu berichten.

Nachdem der Mann die Steuern entrichtet hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

