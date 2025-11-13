Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Mit verbotenen Waffen nach Deutschland Zoll wird auf A43 fündig bei niederländischem Fahrzeug

Münster/ Dülmen/ Coesfeld (ots)

Am vergangenen Freitag ging den Beamtinnen und Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Münster auf der A43 bei Dülmen ein niederländisches Fahrzeug mit zwei verbotenen Waffen ins Netz.

Die im Rahmen der Zollkontrolle gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen verneinte der 45jährige Fahrer mit niederländischem Aufenthaltstitel. Allerdings wurden die Zöllner bei der Kontrolle dann doch fündig und stießen in der Mittelkonsole des Pkw auf einen Schlagring und ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 11,5 Zentimetern.

Noch vor Ort leitete der Zoll ein Strafverfahren gegen den Mann ein und konfiszierte sowohl den Schlagring als auch das Springmesser. "Beides fällt in Deutschland unter das Waffengesetz, die Einfuhr der Gegenstände war demnach verboten", erläutert Britta Flothmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster, das Vorgehen des Zolls.

