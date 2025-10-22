Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zuckersüße Beute: Zoll entdeckt Schokoladen-Berg im Kofferraum

Mutmaßlich gestohlene Waren im Wert von ca. 3.800 Euro sichergestellt

Münster (ots)

Einen außergewöhnlichen Fund hat das Hauptzollamt Münster jetzt auf der B 54 bei Gronau gemacht: Die Zöllnerinnen und Zöllner hielten einen PKW an, der voll mit mutmaßlich gestohlenen Süßigkeiten war.

Der Zoll hatte das Fahrzeug kurz hinter der niederländisch-deutschen Grenze bei Gronau zur Kontrolle gebeten. "Als der Fahrer den Kofferraum öffnete, erlebten die Kolleginnen und Kollegen eine süße Überraschung. Denn dieser war komplett mit Schokolade und Kaugummis ausgefüllt", erklärt Verena John, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster, den kuriosen Fund. Dabei lagen alle Produkte lose im Kofferraum, Umverpackungen für große Gebinde fehlten.

Die beiden 28-jährigen PKW-Insassen gaben an, die Ware auf einem niederländischen Parkplatz erworben zu haben.

Dieser ungewöhnliche Einkaufsort sowie die lose Schüttung der süßen Fracht machten den Zoll stutzig. "Aufgrund der Umstände gingen die Kolleginnen und Kollegen davon aus, dass es sich hier um gestohlene Waren handelt", so John.

Die beiden Reisenden wurden deshalb vorläufig in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Gronau.

