POL-DA: Darmstadt: 45-Jähriger mit Pfeffer besprüht

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung in einer Straßenbahn, endete am Donnerstag (5.2.) mit einem Angriff auf einen Mann. Nun ermittelt die Kripo und sucht nach Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr stiegen der Mann im Alter von 45 Jahren sowie ein bislang noch unbekannter Täter nach ihrer Auseinandersetzung in der Straßenbahn bei der Haltestelle "Pallaswiesenstraße" aus. Im Anschluss sprühte der Unbekannte dem 45-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte soll circa 20 Jahre alt sein und mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und einem Schal bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

