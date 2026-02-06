PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 45-Jähriger mit Pfeffer besprüht
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung in einer Straßenbahn, endete am Donnerstag (5.2.) mit einem Angriff auf einen Mann. Nun ermittelt die Kripo und sucht nach Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr stiegen der Mann im Alter von 45 Jahren sowie ein bislang noch unbekannter Täter nach ihrer Auseinandersetzung in der Straßenbahn bei der Haltestelle "Pallaswiesenstraße" aus. Im Anschluss sprühte der Unbekannte dem 45-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte soll circa 20 Jahre alt sein und mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und einem Schal bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 17:59

    POL-DA: Lautertal-Elmshausen: Verkehrsunfall endet tödlich

    Lautertal (ots) - Am Donnerstag (5.2.) gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Nibelungenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 68-Jährige mit seinem Auto die Nibelungenstraße und geriet aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem anderen Auto und fuhr gegen eine Mauer, wo er zum Stehen kam. Trotz eingeleiteter ...

  • 05.02.2026 – 13:21

    POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Herrngarten - 25-jähriger in Untersuchungshaft

    Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen. Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen überprüften Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (03.02.) den Bereich des Herrngartens. Dabei leitete die Polizei fünf Ermittlungsverfahren ein und stellte ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad sicher. Gegen 18 Uhr ...

