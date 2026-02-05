PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal-Elmshausen: Verkehrsunfall endet tödlich

Lautertal (ots)

Am Donnerstag (5.2.) gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Nibelungenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 68-Jährige mit seinem Auto die Nibelungenstraße und geriet aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem anderen Auto und fuhr gegen eine Mauer, wo er zum Stehen kam. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Ob der Mann an seinen Verletzungen verstarb oder ein medizinischer Grund die Ursache ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Bundesstraße 47, Ortsdurchfahrt Lautertal-Elmshausen weiterhin vollgesperrt. Angaben zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:21

    POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Herrngarten - 25-jähriger in Untersuchungshaft

    Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen. Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen überprüften Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (03.02.) den Bereich des Herrngartens. Dabei leitete die Polizei fünf Ermittlungsverfahren ein und stellte ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad sicher. Gegen 18 Uhr ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:21

    POL-DA: Darmstadt: Trickdieb verlangt Wasser und bestiehlt Seniorin / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Unter dem Vorwand eine Flasche Wasser für einen Familienangehörigen zu benötigen, verschaffte sich ein Krimineller am Dienstag (3.2.), gegen 16 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einer Seniorenwohnanlage in der Kasinostraße. Während seines Ablenkungsmanövers entwendete der bislang unbekannte Täter nach derzeitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren