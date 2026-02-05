Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal-Elmshausen: Verkehrsunfall endet tödlich

Lautertal (ots)

Am Donnerstag (5.2.) gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Nibelungenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 68-Jährige mit seinem Auto die Nibelungenstraße und geriet aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem anderen Auto und fuhr gegen eine Mauer, wo er zum Stehen kam. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Ob der Mann an seinen Verletzungen verstarb oder ein medizinischer Grund die Ursache ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Bundesstraße 47, Ortsdurchfahrt Lautertal-Elmshausen weiterhin vollgesperrt. Angaben zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

