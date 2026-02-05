PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdieb verlangt Wasser und bestiehlt Seniorin
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Unter dem Vorwand eine Flasche Wasser für einen Familienangehörigen zu benötigen, verschaffte sich ein Krimineller am Dienstag (3.2.), gegen 16 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einer Seniorenwohnanlage in der Kasinostraße. Während seines Ablenkungsmanövers entwendete der bislang unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in einem unbeobachteten Moment ihre Geldbörse samt Bargeld und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

