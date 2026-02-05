Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Brand einer Kellerwohnung ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Weiterstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (4.2.) gegen 9.45 Uhr kam es zu einem Brand in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinterweg". Die sofort hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer zügig lokalisieren, unter Kontrolle bringen und löschen. Den Bewohner der Wohnung, einen 58-jährigen Mann, barg die Feuerwehr aus der Wohnung. Der Rettungsdienst reanimierte den Mann und brachte ihn im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Mann einer starken Rauchgasentwicklung ausgesetzt und es besteht weiterhin Lebensgefahr für ihn. Die anderen Hausbewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell