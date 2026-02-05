PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Kripo ermittelt nach zwei Wohnungseinbrüchen

Rüsselsheim/Raunheim (ots)

Am Mittwoch (04.02.) wurden der Polizei Wohnungseinbrüche in Rüsselsheim und Raunheim gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 18.40 und 20.45 Uhr gewaltsam über den Balkon Zugang in ein Wohnhaus in der Aachener Straße in Rüsselsheim und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten dort diverse Schmuckstücke. Zudem brachen Unbekannte in ein Haus in der Oderstraße in Raunheim ein. Hier wurden Goldmünzen gestohlen. Diese Tat ereignete sich zwischen 17.00 und 20.15 Uhr.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

