PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: 36-jähriger Randalierer tritt und schlägt/Polizist ins Gesicht gespuckt

Büttelborn (ots)

Nach einem tätlichen Angriff wurde am Mittwochabend (04.02.), gegen 23.00 Uhr, ein 29 Jahre alter Polizeibeamter verletzt, konnte seinen Dienst anschließend aber fortsetzen.

Der 29-jährige Beamte der Polizeistation Groß-Gerau war zusammen mit weiteren Kollegen wegen eines gemeldeten Randalierers vor einem Wohnhaus in der Mainzer Straße eingesetzt und traf dort auf einen 36 Jahre alten Mann. Hintergrund waren nach derzeitigem Ermittlungsstand familiäre Streitigkeiten. Der 36-Jährige versuchte bei seiner Kontrolle dem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen und schlug und trat den Polizisten. Zudem spuckte er dem Streifenpolizist ins Gesicht. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann den Ordnungshüter.

Der Angreifer wurde anschließend überwältigt, festgenommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten im polizeilichen Gewahrsam untergebracht. Der 36-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Bedrohung und Beleidigung zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 15:22

    POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Dieburg (ots) - Am Mittwoch (04.02.) zwischen 11:05 und 11:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Hyundai Kona, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Flürchen" abgestellt war. Durch den Unfall wurde der graue Hyundai Kona am linken Außenspiegel, sowie an der Fahrertür beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:33

    POL-DA: Darmstadt: Mehrere Einbrüche im Edelsteinviertel rufen die Polizei auf den Plan

    Darmstadt (ots) - Im Verlaufe des Dienstags (03.02.) wurden der Polizei gleich fünf Einbrüche im Darmstädter Edelsteinviertel gemeldet. Im Topasweg und der Straße "Am Judenteich" begaben sich Unbekannte in die Tiefgarage und entwendeten abgestellte Fahrräder sowie weitere Gegenstände. Auch in einem Mehrfamilienhaus im Granatweg hatten es die bislang unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren