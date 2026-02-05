Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: 36-jähriger Randalierer tritt und schlägt/Polizist ins Gesicht gespuckt

Büttelborn (ots)

Nach einem tätlichen Angriff wurde am Mittwochabend (04.02.), gegen 23.00 Uhr, ein 29 Jahre alter Polizeibeamter verletzt, konnte seinen Dienst anschließend aber fortsetzen.

Der 29-jährige Beamte der Polizeistation Groß-Gerau war zusammen mit weiteren Kollegen wegen eines gemeldeten Randalierers vor einem Wohnhaus in der Mainzer Straße eingesetzt und traf dort auf einen 36 Jahre alten Mann. Hintergrund waren nach derzeitigem Ermittlungsstand familiäre Streitigkeiten. Der 36-Jährige versuchte bei seiner Kontrolle dem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen und schlug und trat den Polizisten. Zudem spuckte er dem Streifenpolizist ins Gesicht. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann den Ordnungshüter.

Der Angreifer wurde anschließend überwältigt, festgenommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten im polizeilichen Gewahrsam untergebracht. Der 36-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Bedrohung und Beleidigung zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell