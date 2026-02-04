PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Einbrüche im Edelsteinviertel rufen die Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Im Verlaufe des Dienstags (03.02.) wurden der Polizei gleich fünf Einbrüche im Darmstädter Edelsteinviertel gemeldet. Im Topasweg und der Straße "Am Judenteich" begaben sich Unbekannte in die Tiefgarage und entwendeten abgestellte Fahrräder sowie weitere Gegenstände. Auch in einem Mehrfamilienhaus im Granatweg hatten es die bislang unbekannten Täter auf ein Fahrrad abgesehen. Sie brachen einen Kellerraum auf und flüchteten anschließend mit der Beute. Bei einer Wohnung im Jadeweg sowie einem Garagentor in der Straße "Am Molkenbrunnen" blieb es bei einem Aufbruchversuch. Hier ließen die Kriminellen von der weiteren Ausführung ab und flüchteten unerkannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird geprüft. In sämtlichen Fällen hat die Darmstädter Kriminalpolizei (K43 und K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Schmidt Christoph
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
