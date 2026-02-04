POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Dieburg (ots)
Am Mittwoch (04.02.) zwischen 11:05 und 11:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Hyundai Kona, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Flürchen" abgestellt war. Durch den Unfall wurde der graue Hyundai Kona am linken Außenspiegel, sowie an der Fahrertür beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071-9656-0 entgegen.
Berichterstatterin: Hartlap, PK'in
