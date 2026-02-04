PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Dieburg (ots)

Am Mittwoch (04.02.) zwischen 11:05 und 11:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Hyundai Kona, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Flürchen" abgestellt war. Durch den Unfall wurde der graue Hyundai Kona am linken Außenspiegel, sowie an der Fahrertür beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071-9656-0 entgegen.

Berichterstatterin: Hartlap, PK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Lahr, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:33

    POL-DA: Darmstadt: Mehrere Einbrüche im Edelsteinviertel rufen die Polizei auf den Plan

    Darmstadt (ots) - Im Verlaufe des Dienstags (03.02.) wurden der Polizei gleich fünf Einbrüche im Darmstädter Edelsteinviertel gemeldet. Im Topasweg und der Straße "Am Judenteich" begaben sich Unbekannte in die Tiefgarage und entwendeten abgestellte Fahrräder sowie weitere Gegenstände. Auch in einem Mehrfamilienhaus im Granatweg hatten es die bislang unbekannten ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:24

    POL-DA: Darmstadt: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt / Mann beißt Mitarbeiter in Unterarm

    Darmstadt (ots) - Nachdem sich am Montag (02.02.) ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Heinheimer Straße zugetragen hatte, konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 16.30 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll er verschiedene Süßwaren an sich genommen haben, welche er nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren