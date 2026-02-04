PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt
Mann beißt Mitarbeiter in Unterarm

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Montag (02.02.) ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Heinheimer Straße zugetragen hatte, konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 16.30 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll er verschiedene Süßwaren an sich genommen haben, welche er nicht bezahlen wollte. Ein Mitarbeiter konnte die Tat beobachten und konfrontierte ihn mit dem Diebstahl. Der Verdächtige versuchte mit der Beute zu flüchten, konnte aber durch den Mitarbeiter festgehalten werden. Hierbei biss der 37-jährige den Mitarbeiter in den Unterarm. Die sofort hinzugezogene Streife des 2. Polizeireviers nahm ihn vorläufig fest. Für die weiteren Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf die Polizeiwache mitgenommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Schmidt Christoph
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

