Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt/Rimbach: Ermittlungen nach Einbrüchen in zwei Wohnhäuser

Bürstadt/Rimbach (ots)

Am Dienstag (03.02.) wurden der Polizei Wohnungseinbrüche in Bürstadt und Rimbach gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 6.00 und 15.25 Uhr gewaltsam über die Tür Zugang in ein Wohnhaus in der Rudolf-Virchow-Straße in Bürstadt und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde nichts. Zudem brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 17.00 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Volkerstraße in Rimbach ein. Hier drangen die Täter zuvor über die Terrassentür in das Gebäude ein. Auch hier zogen die ungebetenen Besucher ohne Beute ab.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

