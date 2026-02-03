Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Randalierer in der Stadtteilschule

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend (30.01.) und Montagmorgen (02.02.) Zugang zur Stadtteilschule in der Grillparzerstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie an den Übergangscontainern mehrere Scheiben ein und verwüsteten die Innenräume. Auch zündelten die Unbekannten, wodurch an den Wänden hängende Poster und Weltkarten in Brand gesetzt wurden. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf weitere Gegenstände über. Das K43 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Rufnummer 06151/969-0 Zeugen, die Hinweise geben können.

