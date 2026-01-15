Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Auto aufgebrochen - Garagen aufgebrochen - Fahrzeug durchsucht - Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

E-Scooter entwendet

Bad Salzschlirf. Am Mittwoch (14.01.), zwischen 19.10 Uhr und 19.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf einem Privatgrundstück in der Straße "Lüderberg" abgestellten E-Scooter. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Modell des Herstellers "Xiaomi" in der Farbe schwarz. Zudem war das Versicherungskennzeichen "938JBL" an dem Roller angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto aufgebrochen

Burghaun. Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (13.01.), 16 Uhr, und Mittwochfrüh (14.01.), 6 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam einen im "Städeweg" abgestellten silbernen Opel Astra Caravan. Anschließend durchwühlten sie das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Der Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Garagen aufgebrochen

Eichenzell. Zwischen Dienstagmittag (13.01.), gegen 13 Uhr, und Mittwochmorgen (14.01.), gegen 9 Uhr, hebelten Unbekannte in der Bibrastraße eine Garagentür auf. Auch in der Dalbergstraße wurde zwischen Dienstag (13.01.), 19 Uhr, und Mittwoch (14.01.), 8.30 Uhr, eine Garagentür aufgebrochen. In beiden Fällen ist nach derzeitigem Stand die Höhe des Diebesguts nicht bekannt. An beiden Türen entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Fahrzeug durchsucht

Eichenzell. Am Montag (12.01.), um 6.12 Uhr, begab sich eine Unbekannte Person in der Straße "Sachsenhausen" zu einem unverschlossenem weißen Mercedes Benz und durchwühlte den Fahrzeuginnenraum. Anschließend entfernte sich die Person wieder in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Hünfeld. Am Mittwoch (15.01.) kam es gegen 7.15 Uhr in der Straße "Am Bachgarten" im Ortsteil Großenbach zu dem Brand in einem Zimmer eines Einfamilienhauses . Da der Brand frühzeitig erkannt wurde, konnten die alarmierten Feuerwehrkräfte diesen schnell bekämpfen. . Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der von der Kriminalpolizei Fulda geführten Ermittlungen.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Hausbewohnerin und eine weitere Person, die den Brand auch gemeldet hatte, vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf etwa 30.000 Euro beziffert.

Am Rande des eigentlichen Einsatzgeschehens kam es noch zu einem tierischen Rettungseinsatz. Im nahen Umkreis des Einsatzortes wurde eine Katze aufgefunden, die offenbar auch Rauchgas eingeatmet hatte. Diese wurde unmittelbar durch die Feuerwehr mit Sauerstoff versorgt und durch die eingesetzte Polizeistreife zu einem Tierarzt gebracht, der die weitere Behandlung übernahm.

