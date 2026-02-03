Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Wer hat was gesehen?

Groß-Gerau (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen in den Abendstunden des Montags (02.02.) zwischen 17.30 und 18.30 Uhr eine Wohnung in der Reichenberger Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter die Balkontür auf und durchsuchten im Inneren mehrere Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Bargeld sowie Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 06142/696-0 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

