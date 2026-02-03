PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Erdgeschosswohnung
Wer hat was gesehen?

Groß-Gerau (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen in den Abendstunden des Montags (02.02.) zwischen 17.30 und 18.30 Uhr eine Wohnung in der Reichenberger Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter die Balkontür auf und durchsuchten im Inneren mehrere Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Bargeld sowie Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 06142/696-0 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Schmidt Christoph
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 15:43

    POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

    Viernheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen am Montagabend (02.02.) zwischen 17.30 und 19.50 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ohne Beute suchten sie anschließend das Weite. Die Heppenheimer Kripo (K21/22) ermittelt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren