Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/Heppenheim: Falsche Polizeibeamte schlagen zweimal zu/Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche

Viernheim/Heppenheim (ots)

Kriminelle haben in den vergangenen Tagen in Viernheim und Heppenheim zweimal zugeschlagen und Beute gemacht.

Am vergangenen Mittwoch (28.01.) erhielt eine Seniorin aus Viernheim einen Anruf von bislang noch unbekannten Tätern, die sich als Polizisten ausgaben. Sie gaukelten der Frau vor, dass wegen Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Überfall in der Nachbarschaft zur Sicherheit ihre Wertsachen sichergestellt und abgeholt werden müssten. Die Frau packte daraufhin eine größere Menge Gold, dass sie zuvor aus ihrem Bankschließfach holte, sowie Schmuck in einen Rucksack. Ein Unbekannter holte die Wertsachen anschließend bei ihr ab. Zudem ereignete sich eine ähnlich gelagerte Tat am Montagabend (02.02.). In diesem Fall nutzten die Kriminellen die gleiche Masche bei einem Heppenheimer Senioren-Ehepaar. Die Frau stellte Schmuck und Besteck in einer Tasche vor die Tür, wo es von den Betrügern unerkannt abgeholt wurde.

Immer wieder kontaktieren Betrüger gezielt lebensältere Mitmenschen und machen ihnen am Telefon weis, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen oder es wäre in der Nähe zu einem Raubüberfall gekommen. Die Kriminellen versuchen im Anschluss, die Bürgerinnen und Bürger mit der erfundenen Geschichte zu verunsichern und so Informationen zum Hab und Gut des Angerufenen zu erhalten. Im Anschluss fordern die Betrüger im Rahmen einer Übergabe die Herausgabe von Wertsachen.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell