POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeuten Bargeld
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Einbrecher brachen zwischen Samstagvormittag (31.1.), 11.15 Uhr, und Sonntagmorgen (1.2.), 7 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen über eine Tür Zugang in die Wohnung. Im Innern erbeuteten die Unbekannten Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.
Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
