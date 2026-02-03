PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeuten Bargeld
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher brachen zwischen Samstagvormittag (31.1.), 11.15 Uhr, und Sonntagmorgen (1.2.), 7 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen über eine Tür Zugang in die Wohnung. Im Innern erbeuteten die Unbekannten Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

