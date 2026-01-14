Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlender Schutzhelm endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.01.2026 um 23:35 Uhr konnte durch eine Streife ein 33-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad stehend in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. festgestellt werden. Der Mann trug zu diesem Zeitpunkt kein Schutzhelm und versuchte beim Erblicken des Streifenwagens in Richtung eines nahegelegenen Parkplatzes zu flüchten. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Fahrer mit dem Kleinkraftrad beim Befahren auf den Gehweg zu Boden stürzte. Der aus Neustadt/W. stammende Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Zudem stand dieser unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis. Während der Kontrolle fiel außerdem auf, dass der Neustadter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dass das Fahrzeug nicht versichert war. Im weiteren Verlauf wurde das nicht mehr fahrbereite Kleinkraftrad vor Ort belassen und dem 33-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Dieser blieb durch den Vorfall unverletzt. Nun kommen auf den Fahrer mehrere Anzeigen zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

