POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher nehmen zwei Einfamilienhäuser ins Visier

Nachdem bislang unbekannte Täter zwei Einfamilienhäuser in Weiterstadt ins Visier nahmen, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zwischen Samstag (31.1.), 16 Uhr, und Montag (2.2.), 13 Uhr, verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang in ein Haus in der Straße "Am Wingertsberg". Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung ohne Beute gemacht zu haben.

Am Sonntag (1.2.) zwischen 20.30 und 20.45 Uhr versuchten bislang unbekannte Kriminelle sich über ein Fenster gewaltsam Zugang in ein Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße zu verschaffen. Nachdem ihnen dies nicht gelang und ein Anwohner sie bei der Tat störte, suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 016151 / 969 - 0 entgegen.

