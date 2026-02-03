PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 72-jähriger Radfahrer mit Pfefferspray attackiert/Kripo sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Ein 72 Jahre alter Radfahrer wurde am Montagabend (02.02.), gegen 18.40 Uhr, auf dem Feldweg nach der Bahnunterführung in Richtung Klein-Gerau von drei Unbekannten gestoppt und mit Pfefferspray attackiert. Auf dem Boden liegend wurde er aufgefordert, Bargeld und Bankkarte herauszugeben. Weil er nichts davon mit sich führte, wurde der 72-Jährige erneut mit Pfefferspray angegriffen und getreten. Die Unbekannten flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort.

Die drei Kriminellen waren 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Die Männer sprachen Deutsch mit Akzent. Sie waren mit einem Auto unterwegs, zu dem bislang keine Hinweise vorliegen.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren