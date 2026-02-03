Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 72-jähriger Radfahrer mit Pfefferspray attackiert/Kripo sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Ein 72 Jahre alter Radfahrer wurde am Montagabend (02.02.), gegen 18.40 Uhr, auf dem Feldweg nach der Bahnunterführung in Richtung Klein-Gerau von drei Unbekannten gestoppt und mit Pfefferspray attackiert. Auf dem Boden liegend wurde er aufgefordert, Bargeld und Bankkarte herauszugeben. Weil er nichts davon mit sich führte, wurde der 72-Jährige erneut mit Pfefferspray angegriffen und getreten. Die Unbekannten flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort.

Die drei Kriminellen waren 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Die Männer sprachen Deutsch mit Akzent. Sie waren mit einem Auto unterwegs, zu dem bislang keine Hinweise vorliegen.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell