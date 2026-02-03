PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Sicherstellung von mehreren Hundert Kilogramm Rauschmitteln
Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Groß-Zimmern (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen können einen weiteren Erfolg in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität verzeichnen.

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Kommissariats 34 der Darmstädter Kriminalpolizei hatte sich der Verdacht des Handels mit Rauschmitteln erhärtet. Nach vorherigen, intensiven kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden am vergangenen Dienstag (27.1.) zunächst zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren durch Spezialkräfte der hessischen Polizei auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Zimmern festgenommen. In diesem Zusammenhang konnten zwei Kilogramm Kokain sichergestellt werden. Im Anschluss durchsuchten Einsatzkräfte einen nahegelegenen Industriekomplex. Dort nahm die Polizei einen 22-Jährigen fest und stellte mehrere Hundert Kilogramm Rauschmittel sicher, darunter etwa 396 Kilogramm (brutto) Amphetamin, 2,5 Kilogramm (brutto) Kokain und 33 Kilogramm (brutto) Marihuana.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Tatverdächtigen in Obertshausen, Heusenstamm und Offenbach, die mit Unterstützung von Polizeikräften des Polizeipräsidium Südosthessen stattfanden, wurden weitere Beweismittel sichergestellt.

Die drei Beschuldigten wurden am Mittwoch (28.1.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt, die jeweils Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Hinweis an Medienvertreterinnen und -vertreter: Fragen zu dieser Pressemeldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Staatsanwalt Knell, Email: pressestelle@sta-darmstadt.justiz.hessen.de, zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

