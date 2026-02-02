Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 01.02.2026 auf Montag, den 02.02.2026 kam es in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem privaten Parkplatz vor der Kreuzung Bonsweiherer Straße/B38. Hierbei beschädige ein bislang unbekannter Pkw vermutlich beim Wenden einen geparkten roten Mitsubishi im Bereich des rechten vorderen Radkastens. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell